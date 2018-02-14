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14.02.18 17:48 В Красноярске завершено строительство "Платинум-Арены"





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Кристально чистый лёд заливают водой из Енисея. Покрытие уже опробовали фигуристы и хоккеисты. Будут проводить здесь и соревнования по кёрлингу. В комплексе 12 раздевалок, современные тренажёрные залы, 20 лифтов, зрительские места для инвалидов. Гордятся строители и огромным медиакубом - самым большим в России. Объект сравнивают с московскими аренами.



"Когда строишь и у тебя стоят разные задачи, начинаешь экономить. В ВТБ-арене сэкономили на сиденьях и внутреннем оформлении. Мы не экономили ни на чём. У нас стояла задачау построить лучший комплекс", - отметил генеральный директор ООО "Платинум-Арена" Роман Сотников.



Арена получилась не только современной, но и самой вместительной в Красноярске. Трибуны рассчитаны на семь тысяч человек. Для концертов можно увеличить ещё на две тысячи мест. Правда, болельщикам придётся подождать. До Универсиады "Арена-Платинум" будет работать в щадящем режиме - только тренировки спортсменов и тестовые мероприятия.



"Если говорить о полной загрузке этого спортивного объекта, то пока не завершатся общие работы по периметру безопасности, по благоустройству, для общего пользования и крупных массовых мероприятий он не будет готов и мы это должны вместе понимать", - пояснил и.о. министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев.



Кстати, здесь же пройдут открытие и закрытие Универсиады. Идут переговоры с Ильёй Авербухом. Арену должны передать в собственность края до 1 апреля.



Лёд на "Платинум-Арене" уже залили, и съёмочной группе "Вестей" повезло оказаться одними из первых, кто испытывает его в действии. Холодильное оборудование работает круглые сутки, и будет работать до первых соревнований осенью этого года. Просто потому, что разморозка и дальнейшая заморозка льда стоит 500 тысяч рублей.Кристально чистый лёд заливают водой из Енисея. Покрытие уже опробовали фигуристы и хоккеисты. Будут проводить здесь и соревнования по кёрлингу. В комплексе 12 раздевалок, современные тренажёрные залы, 20 лифтов, зрительские места для инвалидов. Гордятся строители и огромным медиакубом - самым большим в России. Объект сравнивают с московскими аренами."Когда строишь и у тебя стоят разные задачи, начинаешь экономить. В ВТБ-арене сэкономили на сиденьях и внутреннем оформлении. Мы не экономили ни на чём. У нас стояла задачау построить лучший комплекс", - отметил генеральный директор ООО "Платинум-Арена" Роман Сотников.Арена получилась не только современной, но и самой вместительной в Красноярске. Трибуны рассчитаны на семь тысяч человек. Для концертов можно увеличить ещё на две тысячи мест. Правда, болельщикам придётся подождать. До Универсиады "Арена-Платинум" будет работать в щадящем режиме - только тренировки спортсменов и тестовые мероприятия."Если говорить о полной загрузке этого спортивного объекта, то пока не завершатся общие работы по периметру безопасности, по благоустройству, для общего пользования и крупных массовых мероприятий он не будет готов и мы это должны вместе понимать", - пояснил и.о. министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев.Кстати, здесь же пройдут открытие и закрытие Универсиады. Идут переговоры с Ильёй Авербухом. Арену должны передать в собственность края до 1 апреля. Владимир ЖАРИНОВ











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