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НОВОСТИ | Общество





15.02.18 14:47 В микрорайоне Мясокомбинат открылись филиалы детской и взрослой поликлиник



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Тут и регистратура, и процедурный, и прививочный кабинеты - всё как в большой поликлинике, только меньше размером. Мясокомбинат - очень удалённый район, он активно застраивается, но ни школ, ни детских садов, ни возможности получить медицинскую помощь прямо на месте до сих пор не было.

"Территория, которую обслуживает наша поликлиника, имеет протяжённость порядка 33 км. Для жителей этого микрорайона транспортная доступность головного офиса нашей поликлиники была затруднительна. Нужны были и пересадки, и автобусы редкие. Теперь здесь всё это буквально в шаговой доступности", - сказал главный врач городской поликлиники №4 Сергей Гребенников.

По большому счёту, открытие этого филиала сильно упрощает жизнь населения района Мясокомбинат. Ведь раньше им приходилось ездить почти за 10 километров: детям на Юшкова, взрослым аж на БСМП. Врачи будут не только принимать посетителей, но и ходить по вызовам к больным на дом, а патронажные медсёстры - навещать новорождённых младенцев. К детской поликлинике уже прикрепились почти 1300 человек, а к взрослой - больше 6000. Эти два филиала - взрослый и детский - создаются с учётом перспективы развития микрорайона.

"Офис не заменит собой полноценную поликлинику. Мы понимаем, что сегодня полноценной поликлиники здесь нет, она не построена, а дома уже стоят. Но такая модель уже зарекомендовала себя в Покровском, и люди это воспринимают достаточно хорошо", - отметил заместитель министра здравоохранения Красноярского края Борис Немик.

А как заявили городские власти, уже в ближайшее время на Мясокомбинат запустят ещё один автобусный маршрут и в этом году начнут проектирование школы.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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