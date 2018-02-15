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15.02.18 09:08 Интервью: худрук Красноярского театра оперы и балета Сергей Бобров; музыкальный директор Лионского музтеатра Андрей Шевчук





9 и 10 февраля красноярские зрители увидели необычную премьеру - оперу-хэппенинг "Рафаэль". Во время выступления солистов и артистов балета известный эстонский художник-скульптор устроил настоящий перформанс: писал картины и ваял скульптуры. Все действия художника транслировались на большом экране, чтобы из зала можно было рассмотреть мельчайшие детали. Этот спектакль - совместный проект красноярского театра и Любови Казарновской, которая также вышла на сцену в роли жены художника. Дирижёром выступил Андрей Шевчук - музыкальный директор Лионского музыкального театра. Нам удалось пообщаться с маэстро накануне премьеры.





В Красноярске проходит 9-й международный фестиваль "Парад звёзд в Оперном". В этом году он носит название "Русская опера Дмитрию Хворостовскому". На премьерных постановках зрителям сообщили, что имя прославленного баритона официально присвоено Красноярскому театру оперы и балета.9 и 10 февраля красноярские зрители увидели необычную премьеру - оперу-хэппенинг "Рафаэль". Во время выступления солистов и артистов балета известный эстонский художник-скульптор устроил настоящий перформанс: писал картины и ваял скульптуры. Все действия художника транслировались на большом экране, чтобы из зала можно было рассмотреть мельчайшие детали. Этот спектакль - совместный проект красноярского театра и Любови Казарновской, которая также вышла на сцену в роли жены художника. Дирижёром выступил Андрей Шевчук - музыкальный директор Лионского музыкального театра. Нам удалось пообщаться с маэстро накануне премьеры.







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