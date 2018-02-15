Три красноярца стали победителями конкурса "Лидеры России", он завершился в Сочи. В числе 103 лучших финалистов гендиректор "КрасЭКо" Николай Зуев и руководители подразделений "Красцветмета" Михаил Никулин и Элизбар Алиев. В течение года победители будут сотрудничать с наставниками конкурса из числа представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших компаний, руководителей общественных объединений.
Пары сформируют с учётом взаимного интереса лидеров и наставников. Кроме того, в соответствии с решением президента России Владимира Путина участники конкурса получают гранты на обучение в размере 1 миллиона рублей и войдут в золотой кадровый резерв.