НОВОСТИ | Общество













15.02.18 14:46 Трое красноярцев стали победителями конкурса "Лидеры России"





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Пары сформируют с учётом взаимного интереса лидеров и наставников. Кроме того, в соответствии с решением президента России Владимира Путина участники конкурса получают гранты на обучение в размере 1 миллиона рублей и войдут в золотой кадровый резерв.







Три красноярца стали победителями конкурса "Лидеры России", он завершился в Сочи. В числе 103 лучших финалистов гендиректор "КрасЭКо" Николай Зуев и руководители подразделений "Красцветмета" Михаил Никулин и Элизбар Алиев. В течение года победители будут сотрудничать с наставниками конкурса из числа представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших компаний, руководителей общественных объединений.Пары сформируют с учётом взаимного интереса лидеров и наставников. Кроме того, в соответствии с решением президента России Владимира Путина участники конкурса получают гранты на обучение в размере 1 миллиона рублей и войдут в золотой кадровый резерв.











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