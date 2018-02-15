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Ситуация с банком "Канский"

15.02.18 14:41 Банк "Канский" признан банкротом



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Лишённый лицензии банк "Канский" признан банкротом. Такое решение принял Красноярский арбитражный суд. Финансовое учреждение признали несостоятельным и оно не сможет рассчитаться с долгами. Обязательства перед клиентами выполнит Агентство по страхованию вкладов.

Параллельно полиция расследует дело о присвоении и растрате. У банка обнаружено 600 вкладчиков, которые не числятся в реестре, а вот 20 миллионов рублей, наоборот, следствие недосчиталось. Два бывших руководителя "Канского" находятся под домашним арестом.








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