НОВОСТИ | Общество













15.02.18 14:42 92% пассажиров одобрили новую схему 81-го маршрута





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Новая схема автобусного маршрута №81 пришлась по вкусу красноярцам. За нововведение высказались 92% пассажиров. Для удобства жителей микрорайонов Иннокентьевский и Взлётка автобус теперь ездит по улицам Водопьянова и Батурина. В департаменте гортранспорта также рассказали, что для жителей улиц Авиаторов и 78-й Добровольческой бригады транспортная доступность не изменилась.











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