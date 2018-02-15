НОВОСТИ | Общество













15.02.18 14:40 В Красноярске почтили память воинов-интернационалистов





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"Для нас, прошедших Афганистан, он не является болью. Он является чем-то интересным, светлым воспоминанием в жизни. Армия очень сближает, это братство", - сказал председатель правления красноярской региональной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Александр Непомнящих.







Сегодня, в 29-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана, в Красноярске почтили память погибших воинов. Курсанты Военно-инженерного института СФУ и ветераны боевых действий прошли колонной, неся в руках транспаранты с портретами красноярцев, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества. Ветераны-афганцы возложили цветы и венки к памятнику воинам-интернационалистам. О своих сослуживцах вспоминают с теплотой и трепетом."Для нас, прошедших Афганистан, он не является болью. Он является чем-то интересным, светлым воспоминанием в жизни. Армия очень сближает, это братство", - сказал председатель правления красноярской региональной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Александр Непомнящих.











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