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НОВОСТИ | Общество





16.02.18 15:47 Красноярцы оценили новую комедийную мелодраму "Лёд"



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Надя с детства грезила льдом и хотела станцевать на коньках свой лучший танец, чтобы покорить весь мир. Благодаря вере и упорству она становится знаменитой фигуристкой. И только мечты начали сбываться, как жизнь преподносит ей тяжёлое испытание. Чтобы его пройти, нужно снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь победа не всегда должна быть громкой, а принц не обязательно на белом коне.

- Хороший, красивый и переживательный фильм, я люблю фигурное катание.

- Фильм о вере, о стремлении, о победе. Для нас это очень важно сейчас, тем более идут Олимпийские игры.

- Не сломаться, идти вперёд, и фильм о том же. Важно нам сейчас всем поддержать. Поэтому мы и пришли.

С первого дня проката залы переполнены. Российское кино выходит на новый уровень. После успеха "Движения вверх" то же самое ждёт и "Лёд", уверены критики. Хотя фильм про баскетбол - спортивная драма, а новое кино о фигурном катании смешное и уже больше про любовь. Именно поэтому телеканал "Россия" выбрал для премьеры День влюблённых. Юля и Саша решили отметить 9 лет совместной жизни походом на "Лёд".

"Хороший, весёлый, про жизнь, про любовь, про отношения. У нас сегодня годовщина свадьбы и мы решили посмотреть фильм про любовь", - рассказали Александр и Юлия Дулейко.

Комедийная мелодрама "Лёд" прописана для влюблённых парочек, которые и составляют большую часть аудитории.

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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