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16.02.18 15:47 Красноярцы оценили новую комедийную мелодраму "Лёд"





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- Хороший, красивый и переживательный фильм, я люблю фигурное катание.



- Фильм о вере, о стремлении, о победе. Для нас это очень важно сейчас, тем более идут Олимпийские игры.



- Не сломаться, идти вперёд, и фильм о том же. Важно нам сейчас всем поддержать. Поэтому мы и пришли.



С первого дня проката залы переполнены. Российское кино выходит на новый уровень. После успеха "Движения вверх" то же самое ждёт и "Лёд", уверены критики. Хотя фильм про баскетбол - спортивная драма, а новое кино о фигурном катании смешное и уже больше про любовь. Именно поэтому телеканал "Россия" выбрал для премьеры День влюблённых. Юля и Саша решили отметить 9 лет совместной жизни походом на "Лёд".



"Хороший, весёлый, про жизнь, про любовь, про отношения. У нас сегодня годовщина свадьбы и мы решили посмотреть фильм про любовь", - рассказали Александр и Юлия Дулейко.



Комедийная мелодрама "Лёд" прописана для влюблённых парочек, которые и составляют большую часть аудитории.



Надя с детства грезила льдом и хотела станцевать на коньках свой лучший танец, чтобы покорить весь мир. Благодаря вере и упорству она становится знаменитой фигуристкой. И только мечты начали сбываться, как жизнь преподносит ей тяжёлое испытание. Чтобы его пройти, нужно снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь победа не всегда должна быть громкой, а принц не обязательно на белом коне.С первого дня проката залы переполнены. Российское кино выходит на новый уровень. После успеха "Движения вверх" то же самое ждёт и "Лёд", уверены критики. Хотя фильм про баскетбол - спортивная драма, а новое кино о фигурном катании смешное и уже больше про любовь. Именно поэтому телеканал "Россия" выбрал для премьеры День влюблённых. Юля и Саша решили отметить 9 лет совместной жизни походом на "Лёд"."Хороший, весёлый, про жизнь, про любовь, про отношения. У нас сегодня годовщина свадьбы и мы решили посмотреть фильм про любовь", - рассказали Александр и Юлия Дулейко.Комедийная мелодрама "Лёд" прописана для влюблённых парочек, которые и составляют большую часть аудитории. Вадим КУЛИКОВ











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