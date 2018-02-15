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15.02.18 17:45 В многофункциональном центре "Сопка" начались тренировки





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"При наличии таких спортивных комплексов мы получаем качественный спортивный резерв. Как человек, имеющий некоторое отношение к футбольному манежу, я могу сказать, что тот манеж, который мы сделали, сейчас мы видим, какие результаты в спорте. Так же, я думаю, будет и в тех видах спорта, которые будут базироваться здесь", - сказал управляющий кластером "Сопка" Регионального центра спортивных сооружений Александр Марченко.



В многофункциональном центре "Сопка" начались тренировки. Первыми залы единоборств, акробатики и фитнеса опробовали кикбоксёры и боксёры, гимнастки и баскетболисты. За сутки центр готов принять более 2700 спортсменов. Первенство Сибири по кикбоксингу в "Сопке" пройдёт с 21 по 25 февраля, а в марте - всероссийские соревнования по спортивным танцам."При наличии таких спортивных комплексов мы получаем качественный спортивный резерв. Как человек, имеющий некоторое отношение к футбольному манежу, я могу сказать, что тот манеж, который мы сделали, сейчас мы видим, какие результаты в спорте. Так же, я думаю, будет и в тех видах спорта, которые будут базироваться здесь", - сказал управляющий кластером "Сопка" Регионального центра спортивных сооружений Александр Марченко.















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