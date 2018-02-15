Объявлен аукцион на строительство очередного этапа двухуровневой развязки, которая соединит жилые микрорайоны правобережья с четвёртым мостом в Красноярске. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в конце года, его пропускная способность составит 600 автомобилей в час. Вдоль дорог появятся тротуары, газоны, уличное освещение, ливневая канализация.
Параллельно с этим идёт благоустройство набережной, будет завершено строительство подъездной дороги к ледовой арене "Платина". К 2020 году доступ к четвёртому мосту получат и жители микрорайона Пашенный.
"Площадь самой арены будет в общей сложности около 800 парковочных мест, с размещением машин вокруг самой арены, под мостом будет площадка парковочная сделана. Общая протяжённость трасс только под 4-м мостом почти 2 км", - сообщил руководитель МКУ управления капитального строительства администрации Красноярска Дмитрий Кузнецов.