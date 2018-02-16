НОВОСТИ | Экономика













16.02.18 08:50 Красноярским предпринимателям могут запретить отапливаться бурым углем





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"Бурый уголь является основным источником загрязнения не только в Красноярске, но и во всём мире. Мы разработали проект в министерства. Всех заинтересованных лиц, участников этого процесса, приглашаю на это мероприятие, где мы в спокойном режиме обсудим эти меры", - сказал и.о. министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.







Красноярским предпринимателям могут запретить отапливаться бурым углём, если у них нет очистного оборудования. Речь идёт даже не о котельных и ТЭЦ, а, например, о маленьких автосервисах. Установить газоочистное оборудование предлагают в министерстве экологии. По прогнозам, такая мера может снизить объём выбросов в Красноярске на 8-10 процентов. Пока это лишь проект, который будут обсуждать с представителями общественности 19 февраля."Бурый уголь является основным источником загрязнения не только в Красноярске, но и во всём мире. Мы разработали проект в министерства. Всех заинтересованных лиц, участников этого процесса, приглашаю на это мероприятие, где мы в спокойном режиме обсудим эти меры", - сказал и.о. министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.











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