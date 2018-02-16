НОВОСТИ | Общество













16.02.18 09:03 Воспитателя ачинского детсада подозревают в жестоком обращении с ребёнком





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Нас уверяют: чтобы погреться и поиграть с друзьями, ребёнку пришлось просить прощения. Его мать Екатерина Пименова подозревает педагога и в других издевательствах над своим чадом. "У меня ребёнок описался! У него подштанники были мокрые. Когда я вечером пришла за ним, другая воспитательница говорит: "Саша, это что такое? Ты на улице ходил в туалет?", - рассказывает мать мальчика Екатерина Пименова.



Разъярённая мать заявляет и о рукоприкладстве. Послушания от дошколят якобы добиваются подзатыльниками. После громкого скандала воспитатель написала заявление на отпуск. Мы связались с ней по телефону. Обвинения женщина отрицает.



"Я не даю комментариев. Я объяснительную написала по этому поводу. Ничего не было. Нигде я ребёнка не оставляла и не бросала", - пояснила воспитательница детского сада Людмила.



Сейчас проверку инцидента проводят чиновники ачинской администрации. Каждая сторона настаивает на своём.



Маленький Саша рассказывает: ослушался воспитательницу и был наказан за свою энергичность и веселье. Якобы после прогулки женщина оставила ребёнка на морозе и не пускала в детский сад.Нас уверяют: чтобы погреться и поиграть с друзьями, ребёнку пришлось просить прощения. Его мать Екатерина Пименова подозревает педагога и в других издевательствах над своим чадом. "У меня ребёнок описался! У него подштанники были мокрые. Когда я вечером пришла за ним, другая воспитательница говорит: "Саша, это что такое? Ты на улице ходил в туалет?", - рассказывает мать мальчика Екатерина Пименова.Разъярённая мать заявляет и о рукоприкладстве. Послушания от дошколят якобы добиваются подзатыльниками. После громкого скандала воспитатель написала заявление на отпуск. Мы связались с ней по телефону. Обвинения женщина отрицает."Я не даю комментариев. Я объяснительную написала по этому поводу. Ничего не было. Нигде я ребёнка не оставляла и не бросала", - пояснила воспитательница детского сада Людмила.Сейчас проверку инцидента проводят чиновники ачинской администрации. Каждая сторона настаивает на своём. Роман РЫКОВ

















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