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16.02.18 09:19 Пресс-конференция: руководитель МКУ управления капитального строительства администрации Красноярска Дмитрий Кузнецов







В Красноярске объявлен аукцион на строительство очередного этапа двухуровневой развязки, которая соединит жилые микрорайоны правобережья с четвёртым мостом. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в конце года, его пропускная способность составит 600 автомобилей в час. Подробнее о проекте рассказал руководитель управления капитального строительства Дмитрий Кузнецов.







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