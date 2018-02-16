НОВОСТИ | Общество













16.02.18 18:02 В Ачинске закрыли скандальную турфирму





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Суд присудил взыскать с фирмы 3 миллиона 300 тысяч рублей. А Роспотребнадзор добился ликвидации юридического лица.







В Ачинске Роспотребнадзор закрыл скандальную турфирму. На предприятие недовольные горожане подали 13 исков. Турагент в одностороннем порядке увеличивал стоимость услуг или расторгал договор, не возвратив деньги.Суд присудил взыскать с фирмы 3 миллиона 300 тысяч рублей. А Роспотребнадзор добился ликвидации юридического лица.







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