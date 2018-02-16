НОВОСТИ | Общество













16.02.18 17:40 В Ачинске женщине-инвалиду отказали в доставке жизненно важного лекарства





Фото



"Много лет назад я заболела, была много раз парализована, отказали ноги, но меня спасли в Новосибирске профессоры только этим лекарством", - рассказала жительница Ачинска Светлана.



Препарат недешёвый, стоит около 30 тысяч рублей, пачки хватает на месяц. К счастью, покупает его государство. А доставляли "Губернские аптеки". Так было раньше.



- К сожалению, у нас сейчас доставку отменили совсем. Доставка пока осталась только на юго-востоке.

- А на каком основании отменили?

- Это местное распоряжение руководства. Это же нигде не прописано в законе, что мы обязаны возить.



На своих ногах Светлана до аптеки добраться не в силах, отец после третьего инсульта тоже помочь не может. Как могли отказать инвалиду в доставке жизненно важного лекарства? В министерстве здравоохранения края пояснили, скорее всего, дело в некомпетентности конкретного работника аптеки. В "Губернских аптеках" дали официальный ответ:



"В соответствии с нормами федерального закона аптечные сети не имеют права осуществлять доставку лекарственных препаратов на дом, так как это является грубым нарушением лицензионных требований и влечёт за собой штраф до 100 тысяч рублей".



Впрочем, дальше по тексту поясняется - доставку всё же осуществляют, но только отдельным категориям. И Светлана попадает в список. Только после нашего вмешательства героине репортажа пообещали доставлять лекарство и найти социального работника, чтобы тот помогал при необходимости. Но сколько ещё таких же, как Светлана, заточены в собственных домах, и каждому из них требуется помощь.



Жизнь Светланы - это непрерывный кошмар. У неё страшный диагноз - рассеянный склероз. От смертельного заболевания страдают нервные ткани, происходит постепенная утрата жизненных функций. Организм буквально угасает."Много лет назад я заболела, была много раз парализована, отказали ноги, но меня спасли в Новосибирске профессоры только этим лекарством", - рассказала жительница Ачинска Светлана.Препарат недешёвый, стоит около 30 тысяч рублей, пачки хватает на месяц. К счастью, покупает его государство. А доставляли "Губернские аптеки". Так было раньше.На своих ногах Светлана до аптеки добраться не в силах, отец после третьего инсульта тоже помочь не может. Как могли отказать инвалиду в доставке жизненно важного лекарства? В министерстве здравоохранения края пояснили, скорее всего, дело в некомпетентности конкретного работника аптеки. В "Губернских аптеках" дали официальный ответ:Впрочем, дальше по тексту поясняется - доставку всё же осуществляют, но только отдельным категориям. И Светлана попадает в список. Только после нашего вмешательства героине репортажа пообещали доставлять лекарство и найти социального работника, чтобы тот помогал при необходимости. Но сколько ещё таких же, как Светлана, заточены в собственных домах, и каждому из них требуется помощь. Владимир ЖАРИНОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













