НОВОСТИ | Спорт













16.02.18 15:42 Николай Олюнин поблагодарил болельщиков за поддержку





Фото



"Я старался и очень хотел показать русский дух. Извините меня, что так произошло, и спасибо большое всем", - сказал сноубордист, олимпийский призёр Сочи-2014 Николай Олюнин.







Николай Олюнин извинился перед своими болельщиками. Напомним, сноубордист, серебряный призёр Олимпиады в Сочи упал в полуфинальном заезде. Подняться самостоятельно спортсмен не смог, медики вывезли его с трассы на специальных санях. У Олюнина перелом ноги. Не только красноярцы, но и жители всей страны переживали за атлета, писали ему ободряющие комментарии в социальных сетях. Николай поблагодарил россиян за поддержку."Я старался и очень хотел показать русский дух. Извините меня, что так произошло, и спасибо большое всем", - сказал сноубордист, олимпийский призёр Сочи-2014 Николай Олюнин.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













