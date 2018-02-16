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16.02.18 15:39 Красноярский скелетонист Никита Трегубов завоевал серебро на Олимпиаде в Пхёнчхане





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"Мы находимся в Сочи, на сборах с молодёжью. По сочинскому времени в 3.30 трансляция началась. Третий заезд не получился у него совсем, он со второго места на четвёртое переместился, но четвёртый заезд - сыграла его крепкая психика. Ещё не забывайте, что там ни одного тренера по скелетону не было, был только массажист и по бобслею, кто Никиту выводил на старт. Всех сильных обезглавили, оставили второй состав. Думали, что таким образом лишат Россию медалей. Никита эту медаль завоевал не просто для себя, а для всей России", - сказала тренер Никиты Трегубова Анжелика Бакаева.



До 15 лет Никита занимался футболом. В скелетон пошёл, потому что друг и однокашник отца работал тренером как раз в этом виде. "Он пришёл сразу с формой. Его взяли и он сразу пошёл тренироваться. Не побоялся, сказал, понравилось. Многие уходят, потому что боятся", - рассказала мама Н.Трегубова Алла Трегубова.



Для Никиты Трегубова это уже вторая Олимпиада. В Сочи он был шестым, теперь - серебро. "Он хотел изначально в бобслей, мы даже не знали, что такое скелетон. А оказалось, это одна федерация. Тренер сказал - рановато, в бобслей с 16 лет, пойдёшь пока в скелетон", - рассказал отец Н.Трегубова Михаил Трегубов.



В скелетоне часто именно последний заезд решает всё. Фавориты ошиблись. Весь мир смотрел, как Трегубов сначала радовался бронзе, через несколько минут красноярца уже поздравляли с серебром. За два дня до победы Никите Трегубову исполнилось 23 года.



В родной спортивной школе все сотрудники собрались в одном кабинете - вместе легче смотреть. В Сочи 18-летний Никита был шестым, в Корее взял серебро. Это красноярские тренеры научили быстро стартовать, поставили технику."Мы находимся в Сочи, на сборах с молодёжью. По сочинскому времени в 3.30 трансляция началась. Третий заезд не получился у него совсем, он со второго места на четвёртое переместился, но четвёртый заезд - сыграла его крепкая психика. Ещё не забывайте, что там ни одного тренера по скелетону не было, был только массажист и по бобслею, кто Никиту выводил на старт. Всех сильных обезглавили, оставили второй состав. Думали, что таким образом лишат Россию медалей. Никита эту медаль завоевал не просто для себя, а для всей России", - сказала тренер Никиты Трегубова Анжелика Бакаева.До 15 лет Никита занимался футболом. В скелетон пошёл, потому что друг и однокашник отца работал тренером как раз в этом виде. "Он пришёл сразу с формой. Его взяли и он сразу пошёл тренироваться. Не побоялся, сказал, понравилось. Многие уходят, потому что боятся", - рассказала мама Н.Трегубова Алла Трегубова.Для Никиты Трегубова это уже вторая Олимпиада. В Сочи он был шестым, теперь - серебро. "Он хотел изначально в бобслей, мы даже не знали, что такое скелетон. А оказалось, это одна федерация. Тренер сказал - рановато, в бобслей с 16 лет, пойдёшь пока в скелетон", - рассказал отец Н.Трегубова Михаил Трегубов.В скелетоне часто именно последний заезд решает всё. Фавориты ошиблись. Весь мир смотрел, как Трегубов сначала радовался бронзе, через несколько минут красноярца уже поздравляли с серебром. За два дня до победы Никите Трегубову исполнилось 23 года. Евгения ПЛОТНИКОВА











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