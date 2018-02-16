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16.02.18 15:44 Красноярский фонд капитального ремонта проверяют правоохранительные органы



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Фонд капитального ремонта Красноярского края проверяют правоохранительные органы. На минувшей неделе скандал вокруг структуры региона разгорелся на федеральном уровне. Выяснилось, что сбережения красноярцев, а это 8 миллиардов рублей, находятся на сомнительном счёте в банке. Руководитель красноярского капремонта Нина Авдеева подтвердила, что по запросу правоохранителей они передали документы о месте хранения денег жителей региона.

"До осени деньги были на депозитах. Но когда большие банки начало лихорадить, принято решение не проводить конкурсные процедуры по размещению на депозите, пока не выйдет правительственный документ с ужесточением требований к банкам, которые смогут принимать участие в такой конкурсной процедуре. Средства лежат в Сбербанке под хороший процент", - пояснила генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта Нина Авдеева.
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