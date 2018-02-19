НОВОСТИ













19.02.18 09:17 Интервью: митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон







Завершилась масленичная неделя. Начался Великий пост. Как подготовиться к главному празднику христиан - Пасхе? Что обязательно нужно сделать во время поста даже неверующему человеку? Об этом журналисту Елене Алишевец рассказал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













