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19.02.18 11:44 Участники автоэкспедиции на Чукотку побывали в Красноярске





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Автомобильная экспедиция стартовала на Урале 12 февраля. Накануне путешественники остановились в Красноярске. Вернуться домой планируют в мае. Полярному квартету предстоит преодолеть 27 тысяч километров зимних трасс и бездорожья. Пункт назначения - географическая точка, которой заканчивается Азиатская земля: мыс Шмидта.



"Если в целом рассматривать, то мы путешествуем уже лет 7-8, а зимнее путешествие уже пятое или шестое. Хочется посмотреть, как живут люди, чем занимаются, почему не уезжают. Если ты подготовлен, особых трудностей нет, только холод, автономность - с собой надо тащить много тёплой одежды, топлива, еды", - рассказал путешественник Алексей Тулупов.











Через всю Россию на Чукотку. Четверо друзей из Уфы, Ульяновска и Москвы решили покорить бескрайние просторы северо-востока страны на отечественных внедорожниках, которые, к слову, оснащены всем необходимым: спальными местами и даже спутниковой антенной.Автомобильная экспедиция стартовала на Урале 12 февраля. Накануне путешественники остановились в Красноярске. Вернуться домой планируют в мае. Полярному квартету предстоит преодолеть 27 тысяч километров зимних трасс и бездорожья. Пункт назначения - географическая точка, которой заканчивается Азиатская земля: мыс Шмидта."Если в целом рассматривать, то мы путешествуем уже лет 7-8, а зимнее путешествие уже пятое или шестое. Хочется посмотреть, как живут люди, чем занимаются, почему не уезжают. Если ты подготовлен, особых трудностей нет, только холод, автономность - с собой надо тащить много тёплой одежды, топлива, еды", - рассказал путешественник Алексей Тулупов.







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