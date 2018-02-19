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19.02.18 11:40 За выходные в Красноярске задержали 91 нетрезвого водителя



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Требование об остановке водитель иномарки проигнорировал. Наряд ДПС преследовал его до перекрёстка Авиаторов-Молокова. Когда нарушителя настигли, он заявил: я пассажир.

91 водителя в состоянии алкогольного опьянения задержали на дорогах Красноярска за минувшие выходные. Сотрудники ГИБДД вышли в рейд рекордным составом. Обычно дежурят по 100 человек, в этот раз 300. Облавы проводили на всех основных магистралях: 60 лет Октября, Партизана Железняка, Семафорная, Матросова, проспекты Металлургов и "Красноярский рабочий".

"Анализ аварийности показал, что в субботние дни в период с 16 до 22 часов наибольшее количество ДТП происходит с участием водителей в нетрезвом состоянии. Мы решили проверить, действительно ли это так, и информация подтвердилась", - сообщил заместитель командира роты полка ДПС Руслан Кудрин.

Кстати, каждый пятый из задержанных ранее уже садился за руль пьяным. Напомним, за это грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. При повторном нарушении - уголовная ответственность.

Сотрудники ГИБДД не скрывают, подобные рейды они проводили и будут проводить, ближайшая облава уже в эти выходные. Дежурить будут и на левом, и на правом берегу Красноярска, и таким же большим составом. Напомним, в этот раз было задействовано 300 полицейских.

Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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