НОВОСТИ | Общество













19.02.18 11:42 В Сухобузимском прошли проводы зимы





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"Для нас это тоже феноменальное событие, потому что каждый год, встревая в огромную пробку от Красноярска, потому что сюда рвутся все, не только красноярцы, но и жители Иркутска, Томска, Кемерова. В 2019 году мы сибирскую масленицу как проект культурной Универсиады перенесём в Красноярск", - рассказала и.о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко.



Главное событие фестиваля - реконструкция сибирской забавы 18-19 веков - взятие снежного городка. Это символическое противостояние сил зимы и весны. И в этой битве победу обязательно должна одержать весна.



Завершился праздник традиционно сожжением чучела Масленицы.



В Сухобузимском, на родине Сурикова, фестиваль проводится уже более 10 лет и за это время стал известен не только в регионе, но и на всю страну. Для маленьких гостей - катания с ледяных горок, в упряжках на лошадях и даже верблюдах. Для взрослых, несмотря на мороз и промозглый ветер, организаторы решили оставить суровую забаву - покорение столба."Для нас это тоже феноменальное событие, потому что каждый год, встревая в огромную пробку от Красноярска, потому что сюда рвутся все, не только красноярцы, но и жители Иркутска, Томска, Кемерова. В 2019 году мы сибирскую масленицу как проект культурной Универсиады перенесём в Красноярск", - рассказала и.о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко.Главное событие фестиваля - реконструкция сибирской забавы 18-19 веков - взятие снежного городка. Это символическое противостояние сил зимы и весны. И в этой битве победу обязательно должна одержать весна.Завершился праздник традиционно сожжением чучела Масленицы. Екатерина МАЗАЛЬКОВА

















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