НОВОСТИ | Общество













19.02.18 18:20 В Красноярске демонтируют главную городскую ёлку





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В Красноярске на острове Татышев начали разбирать главную городскую ёлку. Напомним, ранее основной площадкой для общегородских мероприятий, посвящёных празднованию Нового года, традиционно выступала Театральная площадь. Однако в 2015 году её перенесли на восточную часть Татышева. В 2017 году главная городская ёлка открылась 26 декабря. Связанные с этим праздничные мероприятия обошлись в сумму более миллиона рублей.







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