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19.02.18 19:24 На ТЭЦ-1 выбрали подрядчика для демонтажа первой дымовой трубы





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Планируется, что конструкция поднимется над облаком водяного пара, которое естественным путём образуется над Красноярском, а значит, выбросы не будут задерживаться в атмосфере. Сейчас специалисты начали подготовку, к работам приступят после утверждения проекта.







На Красноярской ТЭЦ-1 разберут первую дымовую трубу и уже выбрали для этого подрядчика. Напомним, энергетики решили убрать три старых трубы, которые простояли больше 60 лет, и построить взамен одну новую, но существенно выше - не менее 270 метров.Планируется, что конструкция поднимется над облаком водяного пара, которое естественным путём образуется над Красноярском, а значит, выбросы не будут задерживаться в атмосфере. Сейчас специалисты начали подготовку, к работам приступят после утверждения проекта.











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