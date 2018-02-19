На Красноярской ТЭЦ-1 разберут первую дымовую трубу и уже выбрали для этого подрядчика. Напомним, энергетики решили убрать три старых трубы, которые простояли больше 60 лет, и построить взамен одну новую, но существенно выше - не менее 270 метров.
Планируется, что конструкция поднимется над облаком водяного пара, которое естественным путём образуется над Красноярском, а значит, выбросы не будут задерживаться в атмосфере. Сейчас специалисты начали подготовку, к работам приступят после утверждения проекта.