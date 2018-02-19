|
|
|
| НОВОСТИ | Общество
|19.02.18 17:39 Сергей Шойгу подарил студентам СФУ уникальное издание о войне
Боевая работа радиолокационной роты, практическое занятие пятикурсников. Это тренировка действий дежурного расчёта по охране небесных рубежей России.
Александр Сорокин из Шушенского. Приезжих студентов здесь немало. Всего в институте 938 курсантов. Их будущая профессия - Родину защищать.
А будущего, как известно, нет без прошлого. Это музей памяти. Здесь министру обороны рассказывают об экспедициях поисковых отрядов. В Волгоградской области красноярские студенты нашли останки 15 солдат, погибших во время Великой Отечественной. А на месте воздушной трассы "Аляска-Сибирь" найдены артефакты.
Сергей Шойгу подарил вузу 12-томник о Великой Отечественной войне. Серия книг издана всего в ста экземплярах. Председатель редакционной комиссии - сам министр обороны.
Министр обороны закончил красноярский политехнический институт в 1977 году. В новейшей истории Сергей Шойгу регулярно посещает Военно-инженерный институт СФУ. Именно из этих стен выходят кадровые офицеры российской армии.
Елена АЛИШЕВЕЦ
|
|