НОВОСТИ | Общество













19.02.18 17:39 Сергей Шойгу подарил студентам СФУ уникальное издание о войне





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Александр Сорокин из Шушенского. Приезжих студентов здесь немало. Всего в институте 938 курсантов. Их будущая профессия - Родину защищать.



А будущего, как известно, нет без прошлого. Это музей памяти. Здесь министру обороны рассказывают об экспедициях поисковых отрядов. В Волгоградской области красноярские студенты нашли останки 15 солдат, погибших во время Великой Отечественной. А на месте воздушной трассы "Аляска-Сибирь" найдены артефакты.



Сергей Шойгу подарил вузу 12-томник о Великой Отечественной войне. Серия книг издана всего в ста экземплярах. Председатель редакционной комиссии - сам министр обороны.



Министр обороны закончил красноярский политехнический институт в 1977 году. В новейшей истории Сергей Шойгу регулярно посещает Военно-инженерный институт СФУ. Именно из этих стен выходят кадровые офицеры российской армии.





Боевая работа радиолокационной роты, практическое занятие пятикурсников. Это тренировка действий дежурного расчёта по охране небесных рубежей России.Александр Сорокин из Шушенского. Приезжих студентов здесь немало. Всего в институте 938 курсантов. Их будущая профессия - Родину защищать.А будущего, как известно, нет без прошлого. Это музей памяти. Здесь министру обороны рассказывают об экспедициях поисковых отрядов. В Волгоградской области красноярские студенты нашли останки 15 солдат, погибших во время Великой Отечественной. А на месте воздушной трассы "Аляска-Сибирь" найдены артефакты.Сергей Шойгу подарил вузу 12-томник о Великой Отечественной войне. Серия книг издана всего в ста экземплярах. Председатель редакционной комиссии - сам министр обороны.Министр обороны закончил красноярский политехнический институт в 1977 году. В новейшей истории Сергей Шойгу регулярно посещает Военно-инженерный институт СФУ. Именно из этих стен выходят кадровые офицеры российской армии. Елена АЛИШЕВЕЦ











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