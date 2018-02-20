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20.02.18 08:38 В Красноярском крае начинается реализация проекта "Енисейская Сибирь"



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Проект "Енисейской Сибири" вынашивался годами и наконец получил толчок к своему развитию. Президент в рамках визита в Красноярский край выразил свою поддержку. Масштабное экономическое сотрудничество создаётся не только между правительствами Красноярского края, республик Тыва и Хакасия, но и с крупнейшими российскими компаниями: "Русал", "Роснефть", СУЭК, "Полюс" и другими. В русло "Енисейской Сибири" легло соглашение, подписанное "Русской платиной" и "Норникелем", о совместном освоении месторождений на территории заполярья.

"Этот проект в ближайшие пять лет может дать Красноярску налоговых доходов в несколько десятков миллиардов рублей, сопоставимых по размеру доходов с тем, что сегодня даёт компания "Норникель", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Ввод нового терминала аэропорта "Красноярск" усилит развитие за счёт появления крупнейшего транспортно-логистического хаба. "Здесь есть уникальная возможность крупного мультимодального логистического хаба, который включит и воздушные трассы, и железнодорожные, и автомобильные", - пояснил директор аэропорта "Красноярск" Андрей Метцлер.

В основе проекта также строительство ж/д-ветки Кызыл-Курагино, создание новых производств по обработке алюминия с Красноярского и Саянского алюминиевых заводов, строительство крупного агрохолдинга на западе края, продолжение развития Нижнего Приангарья. Крупные проекты потянут за собой и малый и средний бизнес, что приведёт к созданию новых рабочих мест.

"Енисейский экономический район, или Енисейская экономическая зона, по-разному называют, не просто войдёт в стратегию пространственного развития России, но и будет подкреплена конкретными налоговыми преференциями. Понятно, что деньги идут туда, где им комфортно и выгодно", - отметил политолог Александр Чернявский.

По словам экспертов, уже в ближайшие годы Енисейский макрорегион может стать экономическим центром международного партнёрства на востоке Сибири.

Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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