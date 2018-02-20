НОВОСТИ | Экономика













20.02.18 08:40 На правобережье прокладывают сети для теплоснабжения развивающихся микрорайонов





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"Строящиеся объекты будут подключаться к тепловым сетям с большим запасом мощности. Это школы, детские сады, жилые дома. Запас мощности у этой магистрали достаточно высокий", - пояснил начальник отдела Красноярской теплотранспортной компании Александр Пыхов.



Новый объект станет частью огромного теплового хозяйства компании. Сегодня эксплуатируют около полутора тысяч километров теплосетей. За все трубопроводы отвечает коллектив, который за минувшие 60 лет, а у Красноярской теплотранспортной компании на днях юбилей, вырос в 25 раз - почти до тысячи сотрудников. От этих людей зависит, тёплая ли будет зима для красноярцев. Сегодня с последствиями непогоды сражаются и строители теплотрассы.



"Работаем в праздничные, выходные дни, идём с опережением графика примерно на 36 календарных дней. Прокладывать тяжелее под землёй. Земля в Красноярске промерзает на 2,5 метра. Это даёт определённые трудности", - отметил руководитель подрядной организации Сергей Рожнев.



Работы на магистрали продолжаются, в этом году теплотрасса должна пересечь улицу Свердловская, для этого кратковременно введут ограничение движения. Объект должны запустить в эксплуатацию к концу 2019 года.



Тепломагистраль длиной 5 км сейчас один из приоритетных объектов у строителей. По этим трубам горячую воду будут доставлять от ТЭЦ-2 с правого берега через новый мост на левый - в Центральный, Октябрьский и Железнодорожный районы. Главное - повысится стабильность подачи тепла."Строящиеся объекты будут подключаться к тепловым сетям с большим запасом мощности. Это школы, детские сады, жилые дома. Запас мощности у этой магистрали достаточно высокий", - пояснил начальник отдела Красноярской теплотранспортной компании Александр Пыхов.Новый объект станет частью огромного теплового хозяйства компании. Сегодня эксплуатируют около полутора тысяч километров теплосетей. За все трубопроводы отвечает коллектив, который за минувшие 60 лет, а у Красноярской теплотранспортной компании на днях юбилей, вырос в 25 раз - почти до тысячи сотрудников. От этих людей зависит, тёплая ли будет зима для красноярцев. Сегодня с последствиями непогоды сражаются и строители теплотрассы."Работаем в праздничные, выходные дни, идём с опережением графика примерно на 36 календарных дней. Прокладывать тяжелее под землёй. Земля в Красноярске промерзает на 2,5 метра. Это даёт определённые трудности", - отметил руководитель подрядной организации Сергей Рожнев.Работы на магистрали продолжаются, в этом году теплотрасса должна пересечь улицу Свердловская, для этого кратковременно введут ограничение движения. Объект должны запустить в эксплуатацию к концу 2019 года. Владимир ЖАРИНОВ











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