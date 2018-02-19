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19.02.18 17:44 В Красноярске введут ограничение на въезд большегрузов в дневное время





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"Министерство экологии настаивает на том, что нужно принимать комплексные меры по всем направлениям, в том числе и транспорта. Какие это будут меры, мы с учётом сегодняшнего совещания доработаем наши предложения, внесём кое-какие изменения, но всё-таки принципиально считаем, что ограничение въезда на территорию города должно существовать", - пояснил и.о. министра экологии Красноярского края Владимир Часовитин.







Большегрузам запретят дневной въезд в Красноярск по экологическим причинам. Документ уже разработали в правительстве края и его обсудили с общественностью. Предлагается ввести ограничение на передвижение грузовиков с 6 утра до 9 вечера. Кроме того, всех красноярских предпринимателей, которые отапливают свои помещения бурым углем, хотят заставить установить на трубы фильтры. Всё это позволит снизить нагрузку на экосистему города."Министерство экологии настаивает на том, что нужно принимать комплексные меры по всем направлениям, в том числе и транспорта. Какие это будут меры, мы с учётом сегодняшнего совещания доработаем наши предложения, внесём кое-какие изменения, но всё-таки принципиально считаем, что ограничение въезда на территорию города должно существовать", - пояснил и.о. министра экологии Красноярского края Владимир Часовитин.







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