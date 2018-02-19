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19.02.18 17:42 С 1 апреля в Красноярске начнётся комплектование детских садов





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Льготникам нужно помнить, что привилегия может быть утрачена. Например, если на момент комплектования одному из детей исполняется 18 или родитель сменил работу, по которой предполагалась льгота. По последним данным, 1500 ребятишек в возрасте от 3 до 4 лет в Красноярске ждут очереди в детский сад.







В Красноярске с 1 апреля начнётся комплектование детских садов. Но родителям дошкольников стоит активизироваться уже сейчас. Главное - проверить, все ли данные в заявке по-прежнему актуальны: место жительства, контактные телефоны, номер детского сада.Льготникам нужно помнить, что привилегия может быть утрачена. Например, если на момент комплектования одному из детей исполняется 18 или родитель сменил работу, по которой предполагалась льгота. По последним данным, 1500 ребятишек в возрасте от 3 до 4 лет в Красноярске ждут очереди в детский сад.











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