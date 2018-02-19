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НОВОСТИ | Общество





19.02.18 17:47 В красноярской школе появилась первая "парта героя"



Фото
Герой 42-й школы - выпускник Олег Курагин, принял участие в 30 боевых операциях в Афганистане и погиб, прикрывая товарища от выстрела снайпера. Это его фотографии на первой "парте героя" в Красноярском крае. Они появятся как минимум ещё в четырёх школах.

"Герои у нас будут не только военные, но и те, кто совершил серьёзный, достойный поступок: олимпийские чемпионы, чемпионы мира по спорту, те, кто достиг каких-то наград в труде или науке", - пояснил председатель красноярского регионального отделения Российского движения школьников Владислав Михальченко.

Право сидеть за такой партой получат лучшие ученики начальной школы - отличники и активисты. В 42-й это пятиклассница Вероника Волкова. Она спасла пятилетнюю девочку, которая играла во дворе, перелезла за ограждение подпорной стены и повисла на высоте пяти метров.

"Она повисла на этих перилах, и я со всей скорости побежала вниз ловить её. Я встала под неё и она на меня упала. Я сломала ногу, а девочка была без единой царапинки - цела и невредима", - рассказала ученица 5 класса школы №42 Вероника Волкова.

Ещё один выпускник 42-й школы - депутат Госдумы Юрий Швыткин, инициатор и организатор проекта, учился вместе с героем Олегом Курагиным. "На федеральном уровне этот проект нашёл позитивную оценку. И я предполагаю, что мы войдём во взаимодействие с администрацией Воронежской области и установим парту героя в память о майоре Романе Филиппове", - сказал депутат Государственной Думы РФ Юрий Швыткин.

Вскоре проект "Парта героя" от Красноярского края распространится на всю страну.

Вероника УСКОВА
АРХИВ 
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