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19.02.18 19:12 В Красноярске пациенты дважды напали на врачей "скорой помощи"





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"В настоящее время потерпевшим назначена судебно-медицинская экспертиза для получения результатов о тяжести нанесённого им вреда. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.











В Красноярске пациенты из разных частей города избили две бригады "скорой помощи". На улице Гастелло во время осмотра дебошир ударил врача головой в живот и повалил на пол. Успокоить его смогли лишь полицейские. А в Октябрьском районе был спасён нетрезвый красноярец, лежавший на тротуаре. Его занесли в микроавтобус неотложки, но вместо благодарности мужчина выбил зуб кардиологу."В настоящее время потерпевшим назначена судебно-медицинская экспертиза для получения результатов о тяжести нанесённого им вреда. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.







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