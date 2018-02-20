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20.02.18 08:50 Красноярскому институту искусств - 40 лет



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Большой академический зал. Свободных мест нет. Первые ряды - гордость вуза: профессорский состав. 40 лет назад краем руководил Павел Федирко, он лично просил, чтобы в Красноярск в новый вуз направляли только лучших. Михаил Бенюмов прибыл из Москвы, работает со дня открытия. Лариса Маркосьян - после Гнесинки. Здесь они стали семьёй, из четырёх детей двое - выпускники Красноярского института искусств.

Михаил Бенюмов, профессор института искусств, заслуженный артист России: "Я получил распределение на работу в Красноярский институт искусств после окончания аспирантуры".

Лариса Маркосьян, заслуженная артистка России: "Я приехала сюда в 1981 году, тоже по распределению, начинала концертмейстером, работала у Михаила Иосифовича концертмейстером. Мы вместе играли и доигрались".

В праздничном концерте в честь 40-летия вуза выступить доверено только лучшим. Студенты стараются как никогда - в зале преподаватели, возможные работодатели и будущие коллеги.

Вера Баранова, преподаватель института искусств, заслуженная артистка России: "Мой педагог Мария Евгеньевна, светлая ей память, привела меня сюда за руку, сдала Екатерине Иофель. Помню, я была одной из лучших поступающих. Я преподаватель очень строгий, потому что без труда, без усердия, без жёсткого спроса со студента - невозможно".

Марина Москалюк, ректор Красноярского института искусств: "98 музыкантов Красноярского академического симфонического оркестра - более 70% - это наши выпускники. Если говорить о филармоническом русском оркестре имени Бардина, там 65% наших выпускников. Труппа солистов-вокалистов оперного театра - 62% наших выпускников".

Институт искусств в прошлом году объединился с художественным. Уже идёт юридическое оформление документов; скорее всего, с будущего года у нас снова будет Академия и она будет носить имя своего самого известного выпускника - народного артиста Дмитрия Хворостовского.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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