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20.02.18 08:50 Красноярскому институту искусств - 40 лет





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Михаил Бенюмов, профессор института искусств, заслуженный артист России: "Я получил распределение на работу в Красноярский институт искусств после окончания аспирантуры".



Лариса Маркосьян, заслуженная артистка России: "Я приехала сюда в 1981 году, тоже по распределению, начинала концертмейстером, работала у Михаила Иосифовича концертмейстером. Мы вместе играли и доигрались".



В праздничном концерте в честь 40-летия вуза выступить доверено только лучшим. Студенты стараются как никогда - в зале преподаватели, возможные работодатели и будущие коллеги.



Вера Баранова, преподаватель института искусств, заслуженная артистка России: "Мой педагог Мария Евгеньевна, светлая ей память, привела меня сюда за руку, сдала Екатерине Иофель. Помню, я была одной из лучших поступающих. Я преподаватель очень строгий, потому что без труда, без усердия, без жёсткого спроса со студента - невозможно".



Марина Москалюк, ректор Красноярского института искусств: "98 музыкантов Красноярского академического симфонического оркестра - более 70% - это наши выпускники. Если говорить о филармоническом русском оркестре имени Бардина, там 65% наших выпускников. Труппа солистов-вокалистов оперного театра - 62% наших выпускников".



Институт искусств в прошлом году объединился с художественным. Уже идёт юридическое оформление документов; скорее всего, с будущего года у нас снова будет Академия и она будет носить имя своего самого известного выпускника - народного артиста Дмитрия Хворостовского.



Большой академический зал. Свободных мест нет. Первые ряды - гордость вуза: профессорский состав. 40 лет назад краем руководил Павел Федирко, он лично просил, чтобы в Красноярск в новый вуз направляли только лучших. Михаил Бенюмов прибыл из Москвы, работает со дня открытия. Лариса Маркосьян - после Гнесинки. Здесь они стали семьёй, из четырёх детей двое - выпускники Красноярского института искусств."Я получил распределение на работу в Красноярский институт искусств после окончания аспирантуры"."Я приехала сюда в 1981 году, тоже по распределению, начинала концертмейстером, работала у Михаила Иосифовича концертмейстером. Мы вместе играли и доигрались".В праздничном концерте в честь 40-летия вуза выступить доверено только лучшим. Студенты стараются как никогда - в зале преподаватели, возможные работодатели и будущие коллеги."Мой педагог Мария Евгеньевна, светлая ей память, привела меня сюда за руку, сдала Екатерине Иофель. Помню, я была одной из лучших поступающих. Я преподаватель очень строгий, потому что без труда, без усердия, без жёсткого спроса со студента - невозможно"."98 музыкантов Красноярского академического симфонического оркестра - более 70% - это наши выпускники. Если говорить о филармоническом русском оркестре имени Бардина, там 65% наших выпускников. Труппа солистов-вокалистов оперного театра - 62% наших выпускников".Институт искусств в прошлом году объединился с художественным. Уже идёт юридическое оформление документов; скорее всего, с будущего года у нас снова будет Академия и она будет носить имя своего самого известного выпускника - народного артиста Дмитрия Хворостовского. Евгения ПЛОТНИКОВА

















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