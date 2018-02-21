НОВОСТИ | Общество













21.02.18 08:52 В Красноярске построят гостиницу для бездомных собак





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Благотворительный фонд Олега Дерипаски организует их проживание, лечение и социальную адаптацию. По данным волонтёров, в Красноярске 10 тысяч бездомных животных, 400 из них будут спасены в этих стенах.



Кроме комфортабельных вольеров, в приюте предусмотрены операционная для оказания медицинской помощи собакам и даже фотозона, чтобы сделать качественные снимки для социальных сетей и других сайтов. Это поможет питомцам побыстрее обрести своих хозяев.



Главная задача центра - раздать четвероногих в хорошие руки. Подобный проект Фонд Олега Дерипаски впервые реализовал в Сочи, перед Олимпиадой. "Там открылся приют "ПовоДОГ" накануне Олимпиады. И уже четыре года успешно работает. Во время игр гости из других стран разбирали животных, за 4 года работы приюта пристроено 700 собак", - рассказала руководитель пресс-службы КрАЗа Виктория Чуприна.



В Красноярске приют откроет свои двери до конца года, в канун Всемирной Универсиады. Подобные заведения фонд российского мецената построит в Наро-Фоминске, Иркутске и Абакане.



Старые ангары в промзоне вскоре кардинально преобразятся. Зоозащитница Светлана рассказывает, что на площади 3000 квадратных метров поселятся бродячие собаки. "Первый приют для бездомных животных на 400 хвостиков, который компания "Русал" дарит нашему городу, понимая социальную проблему бездомышей в миллионнике", - рассказала зоозащитница Светлана Загуменникова.Благотворительный фонд Олега Дерипаски организует их проживание, лечение и социальную адаптацию. По данным волонтёров, в Красноярске 10 тысяч бездомных животных, 400 из них будут спасены в этих стенах.Кроме комфортабельных вольеров, в приюте предусмотрены операционная для оказания медицинской помощи собакам и даже фотозона, чтобы сделать качественные снимки для социальных сетей и других сайтов. Это поможет питомцам побыстрее обрести своих хозяев.Главная задача центра - раздать четвероногих в хорошие руки. Подобный проект Фонд Олега Дерипаски впервые реализовал в Сочи, перед Олимпиадой. "Там открылся приют "ПовоДОГ" накануне Олимпиады. И уже четыре года успешно работает. Во время игр гости из других стран разбирали животных, за 4 года работы приюта пристроено 700 собак", - рассказала руководитель пресс-службы КрАЗа Виктория Чуприна.В Красноярске приют откроет свои двери до конца года, в канун Всемирной Универсиады. Подобные заведения фонд российского мецената построит в Наро-Фоминске, Иркутске и Абакане. Роман РЫКОВ











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