ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





21.02.18 08:52 В Красноярске построят гостиницу для бездомных собак



Фото
Старые ангары в промзоне вскоре кардинально преобразятся. Зоозащитница Светлана рассказывает, что на площади 3000 квадратных метров поселятся бродячие собаки. "Первый приют для бездомных животных на 400 хвостиков, который компания "Русал" дарит нашему городу, понимая социальную проблему бездомышей в миллионнике", - рассказала зоозащитница Светлана Загуменникова.

Благотворительный фонд Олега Дерипаски организует их проживание, лечение и социальную адаптацию. По данным волонтёров, в Красноярске 10 тысяч бездомных животных, 400 из них будут спасены в этих стенах.

Кроме комфортабельных вольеров, в приюте предусмотрены операционная для оказания медицинской помощи собакам и даже фотозона, чтобы сделать качественные снимки для социальных сетей и других сайтов. Это поможет питомцам побыстрее обрести своих хозяев.

Главная задача центра - раздать четвероногих в хорошие руки. Подобный проект Фонд Олега Дерипаски впервые реализовал в Сочи, перед Олимпиадой. "Там открылся приют "ПовоДОГ" накануне Олимпиады. И уже четыре года успешно работает. Во время игр гости из других стран разбирали животных, за 4 года работы приюта пристроено 700 собак", - рассказала руководитель пресс-службы КрАЗа Виктория Чуприна.

В Красноярске приют откроет свои двери до конца года, в канун Всемирной Универсиады. Подобные заведения фонд российского мецената построит в Наро-Фоминске, Иркутске и Абакане.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .