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НОВОСТИ | Общество





21.02.18 08:50 В Бородине прошёл День здоровья



Фото
Зарядка на свежем воздухе, и все команды отправляются на поле для футгольфа. Соревнуются работники предприятий компании СУЭК и школьники. Как и в гольфе, задача - загнать мяч в лунку. По правилам футбола это нужно сделать ногами.

"Это ни с чем не сравнится, такой азарт! Хочется забить как можно быстрее и за меньшее количество ударов. И когда мяч вылетает, ты каждый раз искренне расстраиваешься", - говорит участница соревнований Вероника.

На поле вышел и президент федерации футгольфа России, легендарный боксёр Николай Валуев. "Самое интересное, что благодаря СУЭК мы в большей степени за Уралом её продвигаем. Хотя европейская часть с футболом близка. Получилось так исторически, что футгольф в Сибири очень давно, и мы его развиваем", - сказал депутат Государственной Думы России Николай Валуев.

В рамках Дня здоровья для бородинцев прошли мастер-классы, викторины и спортивные конкурсы. Состоялась автограф-сессия с Николаем Валуевым. Можно было сдать нормы ГТО; к слову, значками уже обладают около 250 красноярских горняков.

"В том числе те направления, которые сегодня поддерживает наша страна. Страна у нас за здоровый образ жизни, спортивные мероприятия, развитие спорта в целом в стране. И компания с первого дня образования - с 2000 годов - держит направление на этот результат", - отметил заместитель генерального директора "СУЭК-Красноярск" Евгений Евтушенко.

В завершение праздника для бородинцев выступила группа "Яхонт".

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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