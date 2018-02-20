НОВОСТИ | Общество













20.02.18 17:45 Глава Красноярска поддержал идею строительства крематория в краевом центре





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"Многие уже сейчас используют услуги крематория, только где-то не у нас. Думаю, что мы живём цивилизованном обществе, поэтому этот подход тоже должен иметь место в городе-миллионнике, тем более претендующем на статус столичности", - отметил глава Красноярска Сергей Ерёмин.







Мэр поддержал идею строительства крематория в Красноярске. В течение года, как заявил Сергей Ерёмин, будет решён вопрос с поиском земель под захоронения и строительство ритуального объекта. Напомним, несколько лет назад вопрос о строительстве крематория и колумбария для урн с прахом уже поднимали. Нашли инвестора, но проект закрыли. Сейчас красноярцы возят тела умерших в новосибирский крематорий."Многие уже сейчас используют услуги крематория, только где-то не у нас. Думаю, что мы живём цивилизованном обществе, поэтому этот подход тоже должен иметь место в городе-миллионнике, тем более претендующем на статус столичности", - отметил глава Красноярска Сергей Ерёмин.











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