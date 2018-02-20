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20.02.18 17:46 Кольцевые развязки на Брянской и 2-й Брянской оформят по-новому





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Развязки, скорее всего, оформят гранитной крошкой. Зелень здесь расти не будет из-за большого потока транспорта. Пока это только дизайнерские решения. Впереди - согласование с архитектурным сообществом. Но в любом случае, въезд в город со стороны Солонцов приобретёт новый вид в этом году.







Кольцевые развязки на Брянской и 2-й Брянской в Красноярске уже в этом году оформят по-новому. На выездном совещании глава города оценил несколько дизайн-проектов. Въезды в город должны быть красивыми, подчеркнул Сергей Ерёмин.Развязки, скорее всего, оформят гранитной крошкой. Зелень здесь расти не будет из-за большого потока транспорта. Пока это только дизайнерские решения. Впереди - согласование с архитектурным сообществом. Но в любом случае, въезд в город со стороны Солонцов приобретёт новый вид в этом году.











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