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20.02.18 17:42 Житель посёлка Носок занимался незаконной добычей осетров





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"Как установили сотрудники полиции, мужчина самостоятельно осуществлял вылов, сейчас устанавливают, каким образом и куда он сбывал эту рыбу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 3-х лет лишения свободы", - сообщил начальник ОИиОС ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко.







Три года за 12 осетров. На Таймыре поймали браконьера, который занимался незаконной добычей сибирского осетра. Им оказался 46-летний житель посёлка Носок. По закону вылов осетровых пород на территории региона запрещён, к продаже разрешена только та рыба, которая выращена в искусственных условиях. В ходе проверки сотрудники полиции обнаружили 12 замороженных осетров. Ущерб составил более 100 тысяч рублей. Всю продукцию изъяли."Как установили сотрудники полиции, мужчина самостоятельно осуществлял вылов, сейчас устанавливают, каким образом и куда он сбывал эту рыбу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 3-х лет лишения свободы", - сообщил начальник ОИиОС ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко.











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