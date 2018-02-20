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20.02.18 17:47 Родители красноярских школьников сдали пробный ЕГЭ по русскому языку





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Самая главная задача родителей - проследить, чтобы сотовый телефон остался дома, с собой только паспорт и гелевая ручка. В Красноярске был случай: мальчик-медалист пришёл на экзамен с телефоном, он всё написал, но за пять минут до конца ему позвонил дедушка. В итоге пересдать экзамены медалист смог лишь через год.



Выпускники пишут ЕГЭ три часа, взрослые - 30 минут, задания сократили. Первое, на что обратили внимание мамы - водяные знаки на бланках едва ли не ярче, чем сами задания. И чиновники и педагоги ратуют за зрение детей, которое ухудшается именно в школьные годы. И вот уже 15 лет дети пишут ЕГЭ на бланках, от которых рябит в глазах.



"Наличие на контрольно-измерительных материалах крапа - треугольничков - очень сильно затрудняет восприятие текста, требуется напряжение, чтобы разобрать, где буквы, а где фон", - отметила мама выпускника Ольга Титова.



И.о. министра образования Красноярского края Светлана Маковская обещала обратиться в Рособрнадзор, возможно, после единого дня сдачи ЕГЭ родителями этот вопрос поднимут и другие регионы страны.



Сдача ЕГЭ начинается с рамки металлоискателя. Учителя волнуются не меньше родителей, даже генеральную репетицию провели. Все, кто пожелал написать пробный госэкзамен, зарегистрировались заранее, тем, кто прибыл без паспорта, рекомендовали прийти через год.Самая главная задача родителей - проследить, чтобы сотовый телефон остался дома, с собой только паспорт и гелевая ручка. В Красноярске был случай: мальчик-медалист пришёл на экзамен с телефоном, он всё написал, но за пять минут до конца ему позвонил дедушка. В итоге пересдать экзамены медалист смог лишь через год.Выпускники пишут ЕГЭ три часа, взрослые - 30 минут, задания сократили. Первое, на что обратили внимание мамы - водяные знаки на бланках едва ли не ярче, чем сами задания. И чиновники и педагоги ратуют за зрение детей, которое ухудшается именно в школьные годы. И вот уже 15 лет дети пишут ЕГЭ на бланках, от которых рябит в глазах."Наличие на контрольно-измерительных материалах крапа - треугольничков - очень сильно затрудняет восприятие текста, требуется напряжение, чтобы разобрать, где буквы, а где фон", - отметила мама выпускника Ольга Титова.И.о. министра образования Красноярского края Светлана Маковская обещала обратиться в Рособрнадзор, возможно, после единого дня сдачи ЕГЭ родителями этот вопрос поднимут и другие регионы страны. Евгения ПЛОТНИКОВА











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