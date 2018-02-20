НОВОСТИ | Общество













20.02.18 17:40 В Красноярске продолжается возведение новых корпусов краевой больницы





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Монолитные работы обещают закончить в апреле, фасад - к июлю, 15 декабря - официальная дата сдачи объекта. Строители уверяют, идут с опережением графика на месяц. "Объект нелёгкий, это всё-таки медицина. Мы один объект уже построили в БСМП, готовы были сдать его ещё 6 месяцев назад, но там такая пертурбация с оборудованием, но оборудование не мы поставляем, мы делаем только строительную часть", - пояснил генеральный директор строительной компании-подрядчика "Сибиряк" Владимир Егоров.



После Универсиады возведут ещё несколько корпусов. Всего потратят 21 миллиард. Главный врач краевой больницы Егор Корчагин уверяет, их прежние здания давно устарели. "Главная проблема, которая нас побудила к тому, чтобы мы настояли на необходимости строительства именно хирургического корпуса в первую очередь, это несоответствие наших операционных залов требованиям сегодняшнего дня", - пояснил главный врач Красноярской краевой клинической больницы Егор Корчагин.



Так будет выглядеть больница изнутри. Проект здания разрабатывали москвичи и питерцы, дизайн - красноярцы. Максимум двухместные палаты, высококлассное оборудование, удобная логистика. Говорят, аналогов за Уралом у этого медучреждения не будет.



Здания будущих корпусов красноярской краевой клинической больницы должны быть сданы к 1 января 2019 года, как раз к Универсиаде. Здесь расположатся приёмное отделение, диагностическое и 12 хирургических отделений. За ККБ будут закреплены определённые спортивные объекты, которые ближе всего к ней расположены, например, "Арена-Север" или "Арена-Кристалл", и если во время соревнований там травмируется спортсмен, медицинскую помощь ему будут оказывать именно здесь.Монолитные работы обещают закончить в апреле, фасад - к июлю, 15 декабря - официальная дата сдачи объекта. Строители уверяют, идут с опережением графика на месяц. "Объект нелёгкий, это всё-таки медицина. Мы один объект уже построили в БСМП, готовы были сдать его ещё 6 месяцев назад, но там такая пертурбация с оборудованием, но оборудование не мы поставляем, мы делаем только строительную часть", - пояснил генеральный директор строительной компании-подрядчика "Сибиряк" Владимир Егоров.После Универсиады возведут ещё несколько корпусов. Всего потратят 21 миллиард. Главный врач краевой больницы Егор Корчагин уверяет, их прежние здания давно устарели. "Главная проблема, которая нас побудила к тому, чтобы мы настояли на необходимости строительства именно хирургического корпуса в первую очередь, это несоответствие наших операционных залов требованиям сегодняшнего дня", - пояснил главный врач Красноярской краевой клинической больницы Егор Корчагин.Так будет выглядеть больница изнутри. Проект здания разрабатывали москвичи и питерцы, дизайн - красноярцы. Максимум двухместные палаты, высококлассное оборудование, удобная логистика. Говорят, аналогов за Уралом у этого медучреждения не будет. Мария СЕМЁНОВА











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