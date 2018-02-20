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20.02.18 19:23 Февральские праздники в Красноярске будут тёплыми и снежными





Фото оС, ночью до -15оС. Самым ветреным днём на этой неделе станет 23 февраля. А с воскресенья ожидается похолодание. Дневные температуры опустятся до -17, ночные до -25оС.



В эти тёплые и снежные выходные красноярцы планируют прогулки на свежем воздухе. До понедельника в крае будет проходить акция "Безопасный лёд". Любителей зимней рыбалки просят быть осторожнее. Напомним, в минувшие выходные на Красноярском водохранилище ушёл под лёд автомобиль "Мазда". Обошлось без жертв, но рыбаки привлечены к административной ответственности, а машину пришлось доставать со дна реки и восстанавливать.



"Мы прекрасно знаем по прошлому году - отрыв льдин на Берёзовской ГРЭС Шарыповского водохранилища. Кроме того, много происходит дорожно-транспортных происшествий в выходные дни, связанных как раз с оттепелью, подмерзанием в ночное время, с гололёдными явлениями. Обратите внимание на свою безопасность, безопасность своих близких", - сказал главный государственный инспектор по маломерным судам региона Константин Трапезников.



Кроме того, запрещено выезжать на лёд вне официальных ледовых переправ, таких в крае действует 133. Следить за порядком на предстоящих выходных будут сотрудники полиции и рыбинспекции.



Сегодня в Красноярске -8, пасмурно и небольшой снег. Такая же температура ожидается и на выходных: днём -2...-7С, ночью до -15С. Самым ветреным днём на этой неделе станет 23 февраля. А с воскресенья ожидается похолодание. Дневные температуры опустятся до -17, ночные до -25С.В эти тёплые и снежные выходные красноярцы планируют прогулки на свежем воздухе. До понедельника в крае будет проходить акция "Безопасный лёд". Любителей зимней рыбалки просят быть осторожнее. Напомним, в минувшие выходные на Красноярском водохранилище ушёл под лёд автомобиль "Мазда". Обошлось без жертв, но рыбаки привлечены к административной ответственности, а машину пришлось доставать со дна реки и восстанавливать."Мы прекрасно знаем по прошлому году - отрыв льдин на Берёзовской ГРЭС Шарыповского водохранилища. Кроме того, много происходит дорожно-транспортных происшествий в выходные дни, связанных как раз с оттепелью, подмерзанием в ночное время, с гололёдными явлениями. Обратите внимание на свою безопасность, безопасность своих близких", - сказал главный государственный инспектор по маломерным судам региона Константин Трапезников.Кроме того, запрещено выезжать на лёд вне официальных ледовых переправ, таких в крае действует 133. Следить за порядком на предстоящих выходных будут сотрудники полиции и рыбинспекции. Вероника УСКОВА











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