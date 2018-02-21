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21.02.18 08:47 Жители Богучан жалуются на едкий дым от горящих опилок



Фото
Едкий дым от горящих опилок распространяется на несколько километров над Богучанами. Дышать нечем, жалуются сельчане. В подтверждение они прислали видео - смог как в мегаполисе. Полыхают производственные отходы - щепа и опилки местных лесоперерабатывающих предприятий.

"Если ситуация не будет решаться, мы можем пойти на самые крайние меры, вплоть до остановки предприятия", - сказал заместитель главы Богучанского района Андрей Машинистов.

Опилки на местных предприятиях не утилизируются как положено, а просто тушатся. Но это, по сути, временная мера и уж точно не самая эффективная. Лесопереработчики обещают организовать производство пеллет, это снизит накал. В краевом министерстве экологии знают о критической ситуации, обещают принять меры.

"В ближайшее время инспекторы министерства экологии выедут в рейд. Мне бы хотелось, чтобы это было неожиданно для бизнеса, поэтому о времени и дате я говорить не буду, и будем осуществлять соответствующую проверку", - сказал и.о. министра экологии Красноярского края Владимир Часовитин.

В 14 году на местном лесоперерабатывающем комплексе случился пожар, который с трудом удалось потушить. Теперь люди опасаются более серьёзных последствий. Весной прошлого года случились страшные пожары в Канске и Лесосибирске, сгорели десятки домов, без крова остались сотни человек, четверо погибли. Эти возгорания также начались из-за неубранных опилок на местных лесоперерабатывающих предприятиях.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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