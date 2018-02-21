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НОВОСТИ | Общество





21.02.18 08:54 В Сосновоборске обсудили проекты новых скверов



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Сегодня проектировщики предложили своё видение, как должны выглядеть места отдыха сосновоборцев. На выбор два сквера - "Сказочный" и "Лето", либо одна площадь - "Юбилейная", пока только на эскизах, но у каждого из вариантов есть шанс быть реализованным. Сосновоборск хотят сделать удобным для пешеходов.

"В основном у нас здесь проживают люди пенсионного возраста, процентов 20-30. Очень много мам с колясками, которые активно гуляют по городу. Город компактный, удобный, но нужны места, где можно остановиться, задержаться, передохнуть", - отметил заместитель главы Сосновоборска Иван Зык.

И таких мест пока не хватает, считают архитекторы. Пространство предлагают насыщать зелёными зонами, концертными и спортивными площадками. "Это качели, лазы, на которых можно посидеть, повисеть и пойти дальше. Это небольшая площадка-сцена с амфитеатром, где молодые люди могут просто поговорить или поиграть на гитаре", - рассказала архитектор Ксения Савицкая.

Сегодня жители Сосновоборска могли внести свои предложения по проектам. Пожелания обещали учесть при подготовке окончательных эскизов. А основная борьба развернётся 18 марта. В день выборов президента России на избирательных участках будут дежурить волонтёры и принимать голоса за предложенные варианты благоустройства. Таким образом, сосновоборцы проголосуют и за будущее страны и за будущее своего города. Какая площадка победит, станет известно 20 марта.

Это одна из тех площадок, которые могут благоустроить в Сосновоборске в этом году. Но недостаточно просто выделить деньги. Четыре миллиона рублей сами по себе ничего не решат, предстоит выполнить и более сложную задачу, а именно - привить городскую культуру. Например, здесь местные жители выгуливают собак, что мало совместимо с отдыхом горожан.

Средства выделят из краевого и федерального бюджетов, а благоустроить победившую площадку должны уже этим летом.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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