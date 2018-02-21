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21.02.18 09:10 Брифинг главврача краевой клинической больницы Егора Корчагина







В Красноярске в разгаре строительство новых корпусов краевой клинической больницы. Первую очередь, а это 12 хирургических, приёмное и диагностическое отделения, должны сдать к 15 декабря 2018-го. Строители уверяют, уже сегодня идут с опережением графика на месяц. На возведение всех новых корпусов потратят 21 миллиард рублей. На первую очередь - чуть больше семи миллиардов. Именно в краевой больнице и БСМП будут принимать спортсменов Универсиады. К слову, с вводом в эксплуатацию нового хирургического корпуса количество проводимых операций возрастёт с 12500 до 15000 в год.







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