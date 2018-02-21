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21.02.18 11:41 Хоккеисты "Енисея" разгромили кемеровский "Кузбасс"





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Уже на первых минутах матча "Енисей" распечатал ворота соперника. На перерыв команды ушли со счётом 5:2 в пользу "Енисея". Во втором тайме накал ничуть не спал, матч завершился разгромом "Кузбасса" - финальный счёт 9:5.







Хоккеисты "Енисея" разгромили накануне вечером кемеровский "Кузбасс". Встреча была очень напряжённой. Напомним, "Кузбасс" провёл 23 матча, и набрав 43 очка, замыкает тройку лидеров суперлиги. На второй строчке таблицы - хабаровский "СКА-Нефтяник", на первой - красноярский "Енисей".Уже на первых минутах матча "Енисей" распечатал ворота соперника. На перерыв команды ушли со счётом 5:2 в пользу "Енисея". Во втором тайме накал ничуть не спал, матч завершился разгромом "Кузбасса" - финальный счёт 9:5.











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