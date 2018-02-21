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21.02.18 19:30 27 тысяч жителей Красноярского края примут участие в выборах президента впервые





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Все как один молодые избиратели на вопрос, каким должен быть глава государства, отвечают: сильным, умным, амбициозным. А вот что думает об этом будущий энергетик, 18-летний Никита Рыжков: "Демократичным должен быть, и чтобы понимал каждого человека, что ему нужно для жизни. - Что нужно вам для жизни? - Да мне пока ничего не нужно, у меня всё есть. У меня будет образование, а в дальнейшем - чтобы была работа".



Перед студентами выступил руководитель красноярского избиркома Алексей Подушкин. Вспомнил, как сам когда-то связал свою трудовую деятельность с выборами. "Мы создали молодёжную организацию, она называлась "Мир-21", участвовали в качестве сборщиков подписей, помогали расклеивать плакаты. Такая примитивная деятельность, но постепенно мы втянулись. И я никогда не думал, что спустя годы ЦИК предложит мою кандидатуру на пост председателя избирательной комиссии", - рассказал председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.



Сегодня уже Алексей Подушкин позвал ребят на работу в Избирком. И напомнил: выборы уже совсем скоро - 18 марта.



В здании правительства края большинство из этих ребят никогда не было. Представители региональной избирательной комиссии решили собрать молодёжь, чтобы рассказать им подробнее о процедуре выборов и кандидатах в президенты. "Это мои первые выборы, мне исполнилось 20 лет, я раньше выборами не занималась. Мне интересно, как это всё проходит, да и в самом правительстве побывать в первый раз - это многого стоит", - сказала студентка юридического техникума Анжелика Гущина.Все как один молодые избиратели на вопрос, каким должен быть глава государства, отвечают: сильным, умным, амбициозным. А вот что думает об этом будущий энергетик, 18-летний Никита Рыжков: "Демократичным должен быть, и чтобы понимал каждого человека, что ему нужно для жизни. - Что нужно вам для жизни? - Да мне пока ничего не нужно, у меня всё есть. У меня будет образование, а в дальнейшем - чтобы была работа".Перед студентами выступил руководитель красноярского избиркома Алексей Подушкин. Вспомнил, как сам когда-то связал свою трудовую деятельность с выборами. "Мы создали молодёжную организацию, она называлась "Мир-21", участвовали в качестве сборщиков подписей, помогали расклеивать плакаты. Такая примитивная деятельность, но постепенно мы втянулись. И я никогда не думал, что спустя годы ЦИК предложит мою кандидатуру на пост председателя избирательной комиссии", - рассказал председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.Сегодня уже Алексей Подушкин позвал ребят на работу в Избирком. И напомнил: выборы уже совсем скоро - 18 марта. Мария СЕМЁНОВА











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