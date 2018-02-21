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НОВОСТИ | Экономика





21.02.18 17:41 На Берёзовской ГРЭС продолжается восстановление 3-го энергоблока



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Вот так полыхала Берёзовская ГРЭС два года назад. Третий энергоблок после запуска проработал всего 63 дня. До сих пор на объекте ведутся восстановительные работы. Сейчас турбина остановлена по понятным причинам. Но потенциально энергоблок может вырабатывать 800 мегаватт энергии. Это колоссальный объём.

Турбину должен вращать пар. Но из-за пожара как раз пострадало здание, где находится котёл. Оно получило сильнейшую деформацию. Над выправкой конструкции работает тысяча человек в сутки, подниматься приходится на высоту почти в 40 этажей. Для работ из Голландии выписали башенный кран.

"Сейчас продолжается разгрузка по правой конвективной шахте, демонтируются элементы потолка, что позволит нам снять три хребтовые балки и заменить две колонны котла по 15 и 16 оси", - пояснил директор филиала компании "Юнипро Инжиниринг" Игорь Сокоушин.

Ущерб для бизнеса оказался существенным, но брать кредиты не пришлось. Владельцы электростанции компания "Юнипро" уже получили страховку - 35 миллиардов рублей. Выплату как раз потратят на восстановление своего актива. "По нашим оценкам, мы сохраняем уровень инвестиций на восстановление 3-го блока, т.е. 11 миллиардов уже потрачено, ещё потребуется 25", - сообщил директор по связям с общественностью и органами власти ПАО "Юнипро" Дмитрий Ермиличев.

Восстановить объект владельцы планируют к июлю следующего года. Это поможет существенно увеличить энергетический потенциал не только на западе Красноярского края, но и в Сибири в целом.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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