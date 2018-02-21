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НОВОСТИ | Политика





21.02.18 17:43 Избирательные бюллетени отпечатаны и готовятся к отправке в районы края



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2 миллиона 138 тысяч 751 - именно столько бюллетеней напечатано на выборы президента России для Красноярского края. Пересчитывают готовые избирательные листы не только члены избиркома, но и представители кандидатов. Пять дней, пока шла печать, типография работала под пристальным контролем полицейских. Этого требует закон. После подсчёта - подпись протокола.

При этом в избиркоме подчёркивают, сам по себе бюллетень это по сути просто бумага. Главное - марки. Их накануне 18 марта будут наклеивать в участковых избирательных комиссиях. "Марки прислала ЦИК. К нам пришло определённое количество этих марок и ровно такое же количество мы напечатали бюллетеней", - пояснил председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.

А это бракованные листы. Даже если одна буква не пропечаталась, бюллетень к избирателю попасть не должен. Под контролем 70800 листков уничтожаются с помощью специального резательного станка. "Те, которые мы порежем, определим в контейнер. После чего договоримся в ТЭЦ, чтобы их сжечь", - рассказал генеральный директор типографии Леонид Вежневец.

Металлические пластины - формы для печати - тоже уничтожаются. Теперь есть полная уверенность - дополнительных, а значит, незаконных бюллетеней напечатать невозможно.

Сегодня в течение дня это помещение полностью освободится. Территориальные избирательные комиссии Красноярска свои бюллетени заберут самостоятельно, а в другие города и районы края посылки будут отправлены спецсвязью.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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