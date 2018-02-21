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21.02.18 17:40 На ликвидацию опилочных свалок Канску нужны 300 миллионов рублей





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"Это самая главная проблема, в результате которой сгорели дома и пострадали люди. Краевая власть искала пути выхода, сейчас они найдены", - сказал и.о. министра экологии Красноярского края Владимир Часовитин.







Канску нужны 300 миллионов рублей на ликвидацию опилочных свалок. Стихийные насыпи продуктов лесопиления сосредоточились в 17 местах. Это два миллиона кубометров пожароопасных отходов. В мае 2017 года от возгорания погибли два человека, 200 оказались на улице. В городе с рабочим визитом побывал министр экологии края Владимир Часовитин. По его мнению, одним из путей решения проблемы является ввод в эксплуатацию нового полигона твёрдых бытовых отходов."Это самая главная проблема, в результате которой сгорели дома и пострадали люди. Краевая власть искала пути выхода, сейчас они найдены", - сказал и.о. министра экологии Красноярского края Владимир Часовитин.











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