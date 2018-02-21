Ипотека под 6 процентов. Кто может воспользоваться господдержкой - об этом сегодня говорили представители разных банков. Дополнительных бумаг собирать не нужно, в банк вместе с пакетом документов достаточно принести только свидетельство о рождении второго или третьего ребёнка. Дети должны быть рождены с 1 января 2018 года. Низкая ставка 6% будет действовать не весь срок выплаты, а только первые несколько лет.
"Льготная процентная ставка устанавливается на определённый период: при рождении второго ребёнка - 3 года, при рождении третьего ребёнка - 5 лет. Если рождается второй и третий, сроки суммируются и составят 8 лет. Данная программа распространяется и на перекредитование - рефинансирование уже действующей ипотеки", - пояснила начальник отдела ипотечного кредитования Анна Лепешонок.
Первая сделка по госпрограмме в Красноярске уже состоялась. Сейчас на рассмотрении ещё несколько заявлений. Максимальная сумма кредита - 3 миллиона рублей. Обязательное условие - новая квартира должна быть от застройщика, то есть покупка возможна только у юридического лица.
"Это покупка долевого строительства. Квартир, оформленных на юрлиц в сданных домах, не очень много. Ждать, что завтра толпы людей будут ломиться в банк за кредитом - такого нет", - отметил директор по развитию агентства недвижимости Максим Омельянчук.