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21.02.18 17:42 Представители банков рассказали, кто может получить ипотеку под 6%





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"Льготная процентная ставка устанавливается на определённый период: при рождении второго ребёнка - 3 года, при рождении третьего ребёнка - 5 лет. Если рождается второй и третий, сроки суммируются и составят 8 лет. Данная программа распространяется и на перекредитование - рефинансирование уже действующей ипотеки", - пояснила начальник отдела ипотечного кредитования Анна Лепешонок.



Первая сделка по госпрограмме в Красноярске уже состоялась. Сейчас на рассмотрении ещё несколько заявлений. Максимальная сумма кредита - 3 миллиона рублей. Обязательное условие - новая квартира должна быть от застройщика, то есть покупка возможна только у юридического лица.



"Это покупка долевого строительства. Квартир, оформленных на юрлиц в сданных домах, не очень много. Ждать, что завтра толпы людей будут ломиться в банк за кредитом - такого нет", - отметил директор по развитию агентства недвижимости Максим Омельянчук.











Ипотека под 6 процентов. Кто может воспользоваться господдержкой - об этом сегодня говорили представители разных банков. Дополнительных бумаг собирать не нужно, в банк вместе с пакетом документов достаточно принести только свидетельство о рождении второго или третьего ребёнка. Дети должны быть рождены с 1 января 2018 года. Низкая ставка 6% будет действовать не весь срок выплаты, а только первые несколько лет."Льготная процентная ставка устанавливается на определённый период: при рождении второго ребёнка - 3 года, при рождении третьего ребёнка - 5 лет. Если рождается второй и третий, сроки суммируются и составят 8 лет. Данная программа распространяется и на перекредитование - рефинансирование уже действующей ипотеки", - пояснила начальник отдела ипотечного кредитования Анна Лепешонок.Первая сделка по госпрограмме в Красноярске уже состоялась. Сейчас на рассмотрении ещё несколько заявлений. Максимальная сумма кредита - 3 миллиона рублей. Обязательное условие - новая квартира должна быть от застройщика, то есть покупка возможна только у юридического лица."Это покупка долевого строительства. Квартир, оформленных на юрлиц в сданных домах, не очень много. Ждать, что завтра толпы людей будут ломиться в банк за кредитом - такого нет", - отметил директор по развитию агентства недвижимости Максим Омельянчук.







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