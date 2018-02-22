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22.02.18 08:51 Росатом, Роскосмос и правительство региона подписали трёхсторонний меморандум





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"Я глубоко убеждён, что промпарк имеет будущее, но только когда он будет опираться на потенциал и на потребности двух наших лидирующих корпораций", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



Уже подсчитано: новый проект принесёт Железногорску до 10 миллиардов рублей инвестиций и даст краю базу для развития атомных и космических технологий. "Решение по Железногорску уже принято 6 февраля председателем правительства и мы его ждали. Ждали для того, чтобы использовать здесь площадку для развития новых продуктов Росатома, это всё будет сделано в жёсткой привязке к работе ГХК", - отметил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.



Перспективы достаточно солидные: резидентам обещают нулевой налог на имущество в течение 10 лет, снижение налога на прибыль. Кроме того, все наработки обязательно будут использовать и в других регионах России. "Оно даёт инструмент, который может быть использован для создания рабочих мест, поиска новых проектов и развития синергии Роскосмоса и Росатома - двух ведущих высокотехнологических корпораций", - отметил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.



Уже запущен региональный центр инжиниринга в области полимеров. В дальнейшем усилиями всех трёх сторон в Железногорске организуют не менее 1300 рабочих мест. А во второй половине года такую же территорию создадут и в Зеленогорске.



В начале февраля премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о новом статусе Железногорска. Создание территории опережающего развития должно повысить инвестиционную привлекательность закрытого города. При содействии Росатома и Роскосмоса откроются производства, появятся новые рабочие места."Я глубоко убеждён, что промпарк имеет будущее, но только когда он будет опираться на потенциал и на потребности двух наших лидирующих корпораций", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.Уже подсчитано: новый проект принесёт Железногорску до 10 миллиардов рублей инвестиций и даст краю базу для развития атомных и космических технологий. "Решение по Железногорску уже принято 6 февраля председателем правительства и мы его ждали. Ждали для того, чтобы использовать здесь площадку для развития новых продуктов Росатома, это всё будет сделано в жёсткой привязке к работе ГХК", - отметил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.Перспективы достаточно солидные: резидентам обещают нулевой налог на имущество в течение 10 лет, снижение налога на прибыль. Кроме того, все наработки обязательно будут использовать и в других регионах России. "Оно даёт инструмент, который может быть использован для создания рабочих мест, поиска новых проектов и развития синергии Роскосмоса и Росатома - двух ведущих высокотехнологических корпораций", - отметил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.Уже запущен региональный центр инжиниринга в области полимеров. В дальнейшем усилиями всех трёх сторон в Железногорске организуют не менее 1300 рабочих мест. А во второй половине года такую же территорию создадут и в Зеленогорске. Дмитрий БЫЗОВ

















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